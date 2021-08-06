Вице-президент КХЛ рассказал, как пандемия повлияла на развитие клубов

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал о коррективах, которые пандемия внесла в российский хоккей.
«Пандемия, конечно, не могла не сказаться. У клубов были колоссальные потери с точки зрения доходов от билетной программы, от питания на аренах — ограничения посещаемости оказали своё влияние. На мой взгляд, это подтолкнуло клубы к очевидной вещи, о которой Лига говорит — нужно смотреть шире на форматы взаимодействия с болельщиками, делать это не только на стадионе. Наверное, пандемия явилась катализатором и ускорила процесс этого перехода. Нужно отдать должное большинству наших клубов — они смогли оперативно перестроиться под новый формат, предложить своим болельщикам новые продукты и услуги, новые форматы потребления матчей. Так что есть и плюсы, несмотря на прямые коммерческие потери», — цитирует Доброхвалова официальный сайт КХЛ.
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