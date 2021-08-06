Олимпийская сборная России по хоккею проиграла «Сочи» в товарищеском матче

Олимпийская сборная России по хоккею в товарищеском матче проиграла хоккейному клубу «Сочи».

На 6-й минуте счёт в матче после передач Николая Макарова и Арсения Коромыслова открыл нападающий национальной команды Фёдор Свечков. Через 10 минут преимущество гостей укрепил Никита Чибриков. На этот раз Свечков выступил в роли ассистента.

На 28-й минуте нападающий «южан» Артём Николаев после паса Дмитрия Колготина сократил отставание от сборной России. Затем на 57-й минуте белорусский игрок команды из Сочи Кирилл Петьков сравнял счёт в командном противостоянии.

В самом конце встречи после результативных пасов Мартина Бакоша и Давида Рунбладна шайбу в ворота олимпийской сборной России забросил Василий Глотов.