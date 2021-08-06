Олимпийская сборная России по хоккею проиграла «Сочи» в товарищеском матче
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Олимпийская сборная России по хоккею в товарищеском матче проиграла хоккейному клубу «Сочи».
На 6-й минуте счёт в матче после передач Николая Макарова и Арсения Коромыслова открыл нападающий национальной команды Фёдор Свечков. Через 10 минут преимущество гостей укрепил Никита Чибриков. На этот раз Свечков выступил в роли ассистента.
На 28-й минуте нападающий «южан» Артём Николаев после паса Дмитрия Колготина сократил отставание от сборной России. Затем на 57-й минуте белорусский игрок команды из Сочи Кирилл Петьков сравнял счёт в командном противостоянии.
В самом конце встречи после результативных пасов Мартина Бакоша и Давида Рунбладна шайбу в ворота олимпийской сборной России забросил Василий Глотов.
Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
06 августа 2021, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Россия (олимп.)
0:1 Свечков (Коромыслов, Макаров) – 05:41' (5x5) 0:2 Чибриков (Свечков, Хуснутдинов) – 15:50' (5x4) 1:2 Николаев (Колготин) – 27:44' (5x5) 2:2 Петьков (Мищенко, Бакош) – 56:11' (5x5) 3:2 Глотов (Бакош, Рундблад) – 57:59' (5x4)
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