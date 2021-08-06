Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вице-президент КХЛ: полностью уйти от государственных денег не получится

Вице-президент КХЛ: полностью уйти от государственных денег не получится
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов высказался о бюджетном финансировании клубов.

«Нужно понимать, что полностью уйти от государственных денег не получится. Здесь всегда возникает вопрос – дискуссии ведутся и внутри лиги, и с клубами мы общаемся – есть различные мнения о том, что считать государственными деньгами.

Понятно, что когда речь о прямом бюджетном финансировании, тогда это государственные деньги. Если клуб финансируется госкомпанией, но у неё есть продукт, который направлен на потребителя, и за счёт поддержки хоккейного клуба она рекламирует и продвигает свой продукт болельщикам, то тут вопрос: считать это государственными деньгами или нет?

Плюс лига готовит игроков для национальной сборной, для международных соревнований, мы выполняем много социальных функций – у каждого клуба есть детская школа, молодежная команда. В таком случае государство тоже должно как-то участвовать в развитии социальных направлений лиги. Наверное, полностью уйти не удастся, здесь должен быть какой-то симбиоз, выгодный всем», — цитирует Доброхвалова официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
Вице-президент КХЛ рассказал, как пандемия повлияла на развитие клубов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021