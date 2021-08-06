Вице-президент КХЛ: полностью уйти от государственных денег не получится

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов высказался о бюджетном финансировании клубов.

«Нужно понимать, что полностью уйти от государственных денег не получится. Здесь всегда возникает вопрос – дискуссии ведутся и внутри лиги, и с клубами мы общаемся – есть различные мнения о том, что считать государственными деньгами.



Понятно, что когда речь о прямом бюджетном финансировании, тогда это государственные деньги. Если клуб финансируется госкомпанией, но у неё есть продукт, который направлен на потребителя, и за счёт поддержки хоккейного клуба она рекламирует и продвигает свой продукт болельщикам, то тут вопрос: считать это государственными деньгами или нет?



Плюс лига готовит игроков для национальной сборной, для международных соревнований, мы выполняем много социальных функций – у каждого клуба есть детская школа, молодежная команда. В таком случае государство тоже должно как-то участвовать в развитии социальных направлений лиги. Наверное, полностью уйти не удастся, здесь должен быть какой-то симбиоз, выгодный всем», — цитирует Доброхвалова официальный сайт КХЛ.