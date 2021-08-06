Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал третье подряд поражение молодёжной сборной России.

«Во-первых, я хочу поздравить соперника с победой. Молодцы, дожали, хороший был матч. Что касается нашей команды, то мы делаем небольшие, но уверенные шажки вперёд. Трудный у нас календарь, три игры подряд. Мальчишки сыграли три игры за три дня – это дольно большая нагрузка. Это не оправдание, но факт. То, что мы видим, это огромная возможность посмотреть, как реагирует молодёжь на ту борьбу и те моменты, которые возникают в ходе матча, когда нужно держать удар. Это даёт нам возможность принимать решения относительно тех, кто будет вызван на следующий сбор, потому что время идёт вперёд неумолимо. Я доволен прогрессом, ребята растут на глазах и получают неоценимый опыт.

В чём причина, что три третьих периода проиграли с общим счётом 0:8? Вы знаете, если бы я знал ответ на ваш вопрос, то конечно, я бы вам сказал. Я понимаю, о чём вы говорите, но, с другой стороны, мы не можем слишком многого требовать от этих молодых ребят. Они играли три дня подряд против очень серьёзных команд, и счёт сейчас не главное. Важно то, что сейчас мы можем увидеть, на кого можно рассчитывать. Поэтому давайте не будем строго их судить. Ребята приложили максимум усилий во всех матчах, а усталость – это такая вещь… Они думают, что они свежие, но рациональность всегда характерна для более опытных ребят. Но они обучаются и вынесут много важного из этого турнира. Поэтому на счета третьих периодов мы сейчас не смотрим. Важно качество игры, качество решений. Это главный критерий оценки турнира.

Забивает только одно звено? Вы понимаете, если бы сейчас был декабрь, то, конечно, меня бы это тревожило. Но сейчас начало августа. Конечно, хочется, чтобы забивали и другие ребята, и у них были возможности, но пока не получается. Нужно понимать, что в основном эти ребята играли против вратарей МХЛ и ВХЛ, и это другой уровень. Здесь нужна перестройка, потому что тут уровень выше, чем тот на котором они играли раньше. Я бы хотел сейчас сыграть против сверстников, чтобы понять, на сколько этот опыт нам поможет. В этом плане я думаю, что у нас всё будет в порядке. У нас есть кому забивать, и пока я бы не стал тревожиться по данному поводу", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.