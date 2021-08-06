Мирошниченко — о целях на сезон: помочь сборной в борьбе за золото МЧМ
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Нападающий сборной России U18 и системы «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал о своих целях на следующий сезон.
«МЧМ-2022? Конечно, я хотел бы попасть в состав молодёжной сборной, чтобы помочь ребятам в их борьбе за золотую медаль. А когда придёт моя очередь играть за команду U18, я тоже сделаю это. Задачи на сезон? Моя цель – войти в состав команды КХЛ. Это последний год перед драфтом, и я сделаю всё возможное, чтобы попытаться стать первым номером. Это моя цель», — цитирует Мирошниченко пресс-служба Международной Федерации хоккея на льду.
Сегодня сборная России U18 встретилась в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки со сборной Швеции. Иван Мирошниченко принимал участие в игре, однако результативными действиями не отметился.
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