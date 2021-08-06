«Эдмонтон» продлил контракт с Нурсом на 8 лет
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Канадский защитник Дарнелл Нурс подписал новый контракт с хоккейным клубом «Эдмонтон Ойлерз». Об этом информирует официальный сайт Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).
Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Средняя зарплата спортсмена составит $9,25 млн в год. Общая сумма выплат по контракту составит $ 74 млн.
Соглашение начнёт действовать с сезона-2022/2023.
По текущему соглашению у Нурса остался год. На данный момент канадец в среднем зарабатывает по $5,6 млн каждый сезон.
В минувшем сезоне НХЛ 26-летний Нурс провёл 56 игр в регулярном чемпионате и набрал 36 баллов при показателе полезности «+27». В плей-офф он сыграл 4 матча, отметившись одной передачей.
Нурс выступает за канадский клуб с 2015 года.
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