Руководство КХЛ внесло коррективы в правила

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов провёл вебинар с представителями клубов Лиги – он рассказал об изменениях в правилах, которые вступят в силу, начиная с сезона-2021/2022.

В новом сезоне судьи будут пристальнее следить за задержкой соперника руками – об этом Алексей Анисимов рассказал в первую очередь. Главная задача, по его словам, исключить воздействие игроков на соперника руками: это позволит хоккеистам показать своё мастерство и повысить зрелищность матчей Лиги. На вебинаре представители клубов в качестве примеров посмотрели моменты, за которые в новом сезоне игроков будут удалять с площадки.

«Чуть руками прихватил – две минуты. Одну руку поднимает, а другой не даёт пройти – две минуты. Обхватил руками – две минуты. Заставляйте игроков убирать вообще руки. У борта можно воздействовать, но обнимать, «одевать пиджак», просовывать одну руку даже в бедро нельзя. Иногда достаточно минимального воздействия перчаткой, чтобы остановить игрока», − цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.