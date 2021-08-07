Хелльберг: до сих пор вспоминаю свою ошибку в шестом матче с ЦСКА. Это моя вина

Новичок «Сочи», бывший голкипер СКА Магнус Хелльберг признался, что до сих пор вспоминает свою ошибку в шестом матче плей-офф КХЛ сезона-2020/2021 с ЦСКА.
«Вспоминаю ли свою ошибку в шестом матче с ЦСКА? Ошибки случаются, это игра ошибок. Но в таком важном матче непозволительно их допускать. До сих пор периодически вспоминаю этот момент, но это уже в прошлом, надо вынести урок из этой ошибки и надеяться, что подобное не повторится вновь.
Мне кажется, несправедливо выделять только одну ошибку, в этой серии многие ребята совершали ошибки. В этом матче — да, я виноват, но в серии — не уверен. Такие вещи случаются, но по такой игре, что была в шестом матче… Не знаю, почему я так поступил, может, в тот момент был недостаточно сконцентрирован. Предыдущий матч был очень тяжёлым, закончился в третьем овертайме, возможно, это повлияло, не знаю. В любом случае я не ищу оправданий и несу ответственность за эту ошибку. В таких матчах подобного нельзя допускать», — сказал Хелльберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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