«Источники подтвердили, что это не фейк. Источник — я». Айкел завёл аккаунт в «Твиттере»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел завёл аккаунт в «Твиттере». Аккаунт уже прошёл верификацию и подтверждён как подлинный. Сам хоккеист подписан только на официальный аккаунт НХЛ.



«Источники подтвердили, что это не фейк. Источник — это я, Джек», — написал Айкел в своём единственном твите.



Ранее сообщалось, что Айкел может перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс» в результате обмена на голкипера Александра Георгиева, защитника Зака Джонса, форварда Виталия Кравцова и выбор в первом раунде драфта.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.