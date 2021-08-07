«Источники подтвердили, что это не фейк. Источник — я». Айкел завёл аккаунт в «Твиттере»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел завёл аккаунт в «Твиттере». Аккаунт уже прошёл верификацию и подтверждён как подлинный. Сам хоккеист подписан только на официальный аккаунт НХЛ.
«Источники подтвердили, что это не фейк. Источник — это я, Джек», — написал Айкел в своём единственном твите.
Ранее сообщалось, что Айкел может перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс» в результате обмена на голкипера Александра Георгиева, защитника Зака Джонса, форварда Виталия Кравцова и выбор в первом раунде драфта.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.
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