Хелльберг: моя цель — помочь «Сочи» выйти в плей-офф. Хочу показать, на что способен

Новичок «Сочи», бывший голкипер СКА Магнус Хелльберг рассказал о целях на предстоящий сезон.
«Надеюсь, что буду важной частью команды. Знаю, насколько важно иметь хорошо выстроенную оборону, чтобы защитники взаимодействовали со своим вратарём, помогали друг другу. У команд, которые выходят в плей-офф, обычно сильные вратари. Можно учиться на том, что было раньше, но в этом году у нас новая команда, мы начинаем с чистого листа. Я в предвкушении, моя цель — помочь команде выйти в плей-офф.
Личные цели тоже есть. Хочется показать, на что я способен. Где бы я ни играл, всегда хочу расти и становиться лучше с каждым днём. Не хочу никому доказывать, что достоин играть здесь, но это будет вызов. У нас голодные до побед ребята, которые хотят играть, биться и выигрывать. Если мы выстроим сплочённый коллектив, то сможем многого добиться в этом сезоне», — сказал Хелльберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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