Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хелльберг: моя цель — помочь «Сочи» выйти в плей-офф. Хочу показать, на что способен

Хелльберг: моя цель — помочь «Сочи» выйти в плей-офф. Хочу показать, на что способен
Комментарии

Новичок «Сочи», бывший голкипер СКА Магнус Хелльберг рассказал о целях на предстоящий сезон.

«Надеюсь, что буду важной частью команды. Знаю, насколько важно иметь хорошо выстроенную оборону, чтобы защитники взаимодействовали со своим вратарём, помогали друг другу. У команд, которые выходят в плей-офф, обычно сильные вратари. Можно учиться на том, что было раньше, но в этом году у нас новая команда, мы начинаем с чистого листа. Я в предвкушении, моя цель — помочь команде выйти в плей-офф.

Личные цели тоже есть. Хочется показать, на что я способен. Где бы я ни играл, всегда хочу расти и становиться лучше с каждым днём. Не хочу никому доказывать, что достоин играть здесь, но это будет вызов. У нас голодные до побед ребята, которые хотят играть, биться и выигрывать. Если мы выстроим сплочённый коллектив, то сможем многого добиться в этом сезоне», — сказал Хелльберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Знаю, насколько хорош могу быть. Обмен из СКА в «Сочи» — отличный вызов» «Знаю, насколько хорош могу быть. Обмен из СКА в «Сочи» — отличный вызов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021