Вайсфельд — о сборной России U18: ребята играют в системный хоккей, бьются до последнего

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился своим мнением об игре юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки.
«Наши ребята молодцы, радуют нас не только результативной игрой, но и победами. Сегодня они обыграли очень сильных, хорошо обученных шведов. На мой взгляд, наша команда вполне заслуженно вышла в финал. Видно, что сборная играет в системный хоккей, ребята стараются, бьются до последнего, проявляют характер. Сегодня, уступая со счётом 2:4, наша сборная сумела переломить ход встречи, выправить ситуацию. Ребята отлично провели вторую половину матча, отметил бы действия в атаке. Всё-таки семь шайб в ворота шведов дорого стоят.
Причём забивали не только лидеры — Мичков и Мирошниченко, а ещё и игроки третьего и четвёртого звеньев. Команда у нас сильная, но турнир ещё не закончился, расслабляться нельзя. Впереди важнейший матч с очень сильными словаками. Матч будет непростым. Хотелось бы пожелать нашим ребятам удачи!» — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Заварзиным.
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