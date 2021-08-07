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Вайсфельд — о сборной России U18: ребята играют в системный хоккей, бьются до последнего

Вайсфельд — о сборной России U18: ребята играют в системный хоккей, бьются до последнего
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился своим мнением об игре юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки.

«Наши ребята молодцы, радуют нас не только результативной игрой, но и победами. Сегодня они обыграли очень сильных, хорошо обученных шведов. На мой взгляд, наша команда вполне заслуженно вышла в финал. Видно, что сборная играет в системный хоккей, ребята стараются, бьются до последнего, проявляют характер. Сегодня, уступая со счётом 2:4, наша сборная сумела переломить ход встречи, выправить ситуацию. Ребята отлично провели вторую половину матча, отметил бы действия в атаке. Всё-таки семь шайб в ворота шведов дорого стоят.

Причём забивали не только лидеры — Мичков и Мирошниченко, а ещё и игроки третьего и четвёртого звеньев. Команда у нас сильная, но турнир ещё не закончился, расслабляться нельзя. Впереди важнейший матч с очень сильными словаками. Матч будет непростым. Хотелось бы пожелать нашим ребятам удачи!» — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Заварзиным.

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