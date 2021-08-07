Рымарев: в межсезонье пытался понять, проявит ли инициативу «Барыс»

Нападающий «Югры» Евгений Рымарев поделился мнением об итогах прошедшего сезона и рассказал, почему в межсезонье он не сразу подписал новый контракт с ханты-мансийской командой.



«Находились в постоянном контакте с генеральным менеджером «Югры» Сергеем Гусевым, в то же время пытался понять, проявит ли инициативу базовый клуб Казахстана «Барыс». В конце концов, не стал искать от добра добра и продлил отношения с «Югрой», чему только рад.



«Югра» — очень профессиональная организация, здесь многое построено на доверии клуба к игрокам и игроков к клубу. Плюс нам удалось провести триумфальный сезон, выиграли и регулярку, и плей-офф. Все эти факторы сработали.



Хоккей — всё-таки командная игра, поэтому в первую очередь успех измеряется командными трофеями. Но позапрошлый сезон с Усть-Каменогорском тоже получился хорошим — как и некоторые с «Барысом» в КХЛ и со сборной Казахстана.



С самого начала сезона ВХЛ все именно Ханты-Мансийск считали фаворитом, это давило в плане психологии. Но, если честно, ждал триумфа «Югры» — все мы верили в свои силы, в клуб, в болельщиков, чувствовали запас», — приводит слова Рымарева Russia-Hockey.