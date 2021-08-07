Источник: Фил Кессел запросил обмен из «Аризоны»

Нападающий «Аризоны Койотс» Фил Кессел попросил руководство клуба об обмене, сообщает Arizona Coyotes Insider. По информации источника, в настоящий момент в лиге нет особого интереса к форварду, однако сделка может состояться уже в ходе сезона незадолго до дедлайна.



Ранее сообщалось, что действующий кэпхит игрока составляет $ 6,8 млн в год (полный — $ 8 млн, но $ 1,2 млн выплат приходится на «Торонто»).



В прошедшем сезоне Кессел провёл 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 43 (20+23) результативных балла при показателе полезности «-17» и 12 минутах штрафа. 33-летний форвард выступает за «Аризону» с 2019 года.

В прошлом сезоне Кессел стал вторым действующим хоккеистом из США, которому удалось преодолеть отметку в 900 очков за карьеру.