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НХЛ запретила клубам устраивать мероприятия с болельщиками

НХЛ запретила клубам устраивать мероприятия с болельщиками
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Национальная хоккейная лига запретила всем клубам устраивать любые мероприятия с участием болельщиков из-за роста заболеваемости коронавирусом в США. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Майкл Руссо.

Речь идёт как о корпоративных, так и о благотворительных мероприятиях. Под запрет попали рукопожатия, автограф-сессии, публичные выступления и прочее.

НХЛ и профсоюз игроков продолжат наблюдения за уровнем вакцинации и распространением заболевания в ходе летней паузы, чтобы понять, потребуются ли дополнительные меры во время работы тренировочных лагерей.

Кроме того, все журналисты, работающие на мероприятиях НХЛ, должны быть вакцинированы и носить маски при общении с представителями клубов.

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