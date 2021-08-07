НХЛ запретила клубам устраивать мероприятия с болельщиками

Национальная хоккейная лига запретила всем клубам устраивать любые мероприятия с участием болельщиков из-за роста заболеваемости коронавирусом в США. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Майкл Руссо.



Речь идёт как о корпоративных, так и о благотворительных мероприятиях. Под запрет попали рукопожатия, автограф-сессии, публичные выступления и прочее.



НХЛ и профсоюз игроков продолжат наблюдения за уровнем вакцинации и распространением заболевания в ходе летней паузы, чтобы понять, потребуются ли дополнительные меры во время работы тренировочных лагерей.



Кроме того, все журналисты, работающие на мероприятиях НХЛ, должны быть вакцинированы и носить маски при общении с представителями клубов.