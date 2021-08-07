Нурс: с радостью буду называть «Эдмонтон» домом следующие девять лет

Канадский защитник Дарнелл Нурс прокомментировал новый контракт с хоккейным клубом «Эдмонтон Ойлерз». Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Средняя зарплата спортсмена составит $ 9,25 млн в год. Общая сумма выплат по контракту составит $ 74 млн.
«Конечно, это прекрасный день для меня и моей семьи. Прекрасно, когда команда и менеджеры так верят в тебя. Я всегда был уверен в себе и своих навыках, на что мне отвечали взаимностью. Мне хочется поскорее вернуться к работе и начать сезон.
Были разговоры о контракте на четыре года. Изначально мы выбрали именно такой подход. Конечно, после некоторого количества сделок, задавших рыночную планку для ведущих защитников, фокус нашего диалога сместился в сторону более долгого срока.
Мне повезло быть частью этой команды с момента драфта в 2013 году. «Эдмонтон» дал мне много возможностей для роста как на льду, так и за его пределами. И это то место, которое я с радостью буду называть своим домом на следующие 9 лет», — цитирует Нурса официальный сайт НХЛ.
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