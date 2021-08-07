Эдлер: не осознал до конца, что не вернусь в «Ванкувер»

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Александер Эдлер поделился впечатлениями от перехода в калифорнийский клуб.



«Конечно, у меня странные ощущения. Я провёл в «Ванкувере» всю карьеру. Думаю, когда я вернусь в город, всё будет восприниматься ещё серьёзнее. В Швеции я будто вдали от всего этого. Я не осознал до конца, что не вернусь в «Кэнакс». У меня смешанные чувства. Уезжать из Ванкувера будет грустно. Но я и моя семья рады переехать в Лос-Анджелес и получить новые впечатления.



В какой-то момент я почувствовал, что мне это нужно. В прошлом сезоне я не был в хорошем настроении, всё было иначе без фанатов и с этим коронавирусом. Так что это было больше моё решение.



Нет никаких обид на «Ванкувер». Я провёл там много хороших сезонов. В хоккее всегда есть сторона бизнеса. Ванкувер всегда будет домом для меня и моей семьи. Может быть, мы там поселимся, когда я завершу карьеру», — цитирует Эдлера Sportsnet.



Шведский защитник дебютировал за «Ванкувер» в сезоне-2005/2006. Эдлер был задрафтован «косатками» в 2004 году под общим 91-м номером. С тех пор он выступал за «Кэнакс», проведя в стане команды 16 лет.