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Пелек прокомментировал новый восьмилетний контракт с «Айлендерс»

Пелек прокомментировал новый восьмилетний контракт с «Айлендерс»
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Защитник клуба «Нью-Йорк Айлендерс» канадец Адам Пелек прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Я очень рад, что остаюсь с «Айлендерс» ещё на восемь лет. Переговоры прошли гладко, я доволен результатом. В нынешнее межсезонье клуб сделал упор на то, чтобы сохранить нынешний состав. Очень жаль, что мы потеряли Ледди и Эберле, это отличные игроки и партнёры. Но бизнес есть бизнес.

Если нам удастся сохранить большую часть команды, то все будут в восторге. Этого все и хотят. У нас сплочённый коллектив, вместе мы можем добиться многого», — приводит слова Пелека официальный сайт НХЛ.

Пелек на протяжении всей карьеры выступает за команду из Нью-Йорка. В НХЛ игрок выступает начиная с сезона-2015/2016. В дебютном сезоне канадский хоккеист провёл девять игр, в которых отметился одной результативной передачей.

За всю карьеру Пелек принял участие в 303 матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В них он забил 16 шайб и отдал 58 передач.

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