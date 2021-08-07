Гатиятулин: Пулккинен не сыграл со СКА из-за повреждения

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над СКА (1:0) в матче Sochi Hockey Open.



«Хотел бы поблагодарить за приглашение на этот турнир. Организация на отличном уровне. По итогам — выполнили, что планировали. Важно было посмотреть сочетания, взаимодействие, посмотреть на самоотдачу игроков. Мы это увидели. Закончился ещё один этап предсезонной подготовки, сейчас едем домой, у ребят будет два выходных, и станем готовиться дальше.



Бывальцев вместо Пулккинена в первом звене? Это вынужденная перестановка, Теэму получил повреждение, поэтому сегодня не играл. Пробуем разные сочетания, стараемся играть так, чтобы была взаимозаменяемость, центральный может быть на месте крайнего. Решили попробовать такое сочетание, оно выглядело неплохо. Возможно, в сезоне где-то придётся так сделать, мы будем знать, что это работает.



Так сложилось, что по контрольным играм мы не смогли договориться, в сроки не попадали, и у нас только два турнира. Решили играть только один состав из «Челмета», а остальным ребятам разрешить играть за «Челмет» на турнире, чтобы не терять игровую практику. С этим связано то, что у нас не так много перестановок. Впереди ещё турнир, возможно, возьмём ещё кого-то из «Челмета», будем задействовать. Сезон длинный, график напряжённый, нужна будет глубина.



Яруллин не в своей тарелке? Он играл уверенно, какие-то моменты есть. Всё зависит от взаимопонимания, через игры мы придём к этому. У Альберта большой опыт, нет сомнений, что он будет играть ещё более уверенно», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.