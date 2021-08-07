Состав юниорской сборной России на финал Кубка Глинки/Гретцки со Словакией
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Стал известен состав юниорской сборной России на финальный матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Как сообщает твиттер-аккаунт ФХР, место в воротах команды займёт голкипер СКА Сергей Иванов. Его сменщик — вратарь «Локомотива» Сергей Мурашов.
Состав:
Малявин — Кудрявцев, Перевалов — Квочко — Мичков.
Сапунов — Дуда, Мирошниченко — Роговский — Газизов.
Гуляев — Ремезовский, Трикозов — Демидов — Синяткин.
Барбоша, Ларькин — Григорьев — Бут, Давыдов.
Напомним, в полуфинале турнира Россия обыграла Швецию (7:5), Словакия выиграла у Финляндии (6:2).
Ранее россияне также обыграли Финляндию, Швейцарию и Чехию. Словаки выиграли у США, Германии и Швеции.
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