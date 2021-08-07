Состав юниорской сборной России на финал Кубка Глинки/Гретцки со Словакией

Стал известен состав юниорской сборной России на финальный матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



Как сообщает твиттер-аккаунт ФХР, место в воротах команды займёт голкипер СКА Сергей Иванов. Его сменщик — вратарь «Локомотива» Сергей Мурашов.



Состав:



Малявин — Кудрявцев, Перевалов — Квочко — Мичков.

Сапунов — Дуда, Мирошниченко — Роговский — Газизов.

Гуляев — Ремезовский, Трикозов — Демидов — Синяткин.

Барбоша, Ларькин — Григорьев — Бут, Давыдов.



Напомним, в полуфинале турнира Россия обыграла Швецию (7:5), Словакия выиграла у Финляндии (6:2).

Ранее россияне также обыграли Финляндию, Швейцарию и Чехию. Словаки выиграли у США, Германии и Швеции.