Спортивный директор «Магнитки» рассказал, что он против лимита на легионеров в КХЛ

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился мнением о потолке зарплат и лимите на легионеров в КХЛ.

«Перспектива доморощенных игроков при «потолке»? Пока нет понимания, в какую сторону и как будет меняться и будет ли меняться «потолок». Однако свои ребята бьются не только за зарплату, но и за родной город. И если начинать в рамках этой вертикали от школы до команды мастеров через «молодёжку» и «вышку» воспитывать победителей, то на длинной дистанции это даст результат. И этот аргумент – ещё один в копилку «за» создание команды ВХЛ.

Лимит на легионеров? Лично я – против. Я бы вообще отменил лимит. Какой смысл? В ведущих мировых лигах нет лимита, и они становятся лучше. А мы всё уменьшаем лимит, и всё хуже и хуже. Наши хоккеисты не растут, потому что находятся в условиях искусственной конкуренции. А так они бы бились за это место в составе, и, глядишь, совсем иная конкуренция была бы», – цитирует Гомоляко официальный сайт «Магнитки».