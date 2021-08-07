«Амур» обыграл московское «Динамо» в контрольном матче
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Сегодня, 7 августа, в Химках на арене «Новогорск» «Динамо» принимало «Амур» в контрольном матче и уступило гостям со счётом 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).
На 11-й минуте хабаровчане открыли счёт благодаря голу Владислава Наумова, на 14-й Александр Горшков увеличил преимущество «Амура», а на 39-й Эрик О’Делл отыграл одну шайбу бело-голубых.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
07 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 – 11' 0:2 – 14' 1:2 – 39'
В первом матче сезона-2021/2022 КХЛ москвичи дома сыграют с минским «Динамо» 3 сентября, «Амур» в гостях встретится с «Сочи» 2 сентября.
По итогам прошлого сезона «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции и не пробился в плей-офф. «Динамо» с третьего места в Западной конференции вышло в плей-офф, но во втором раунде уступило петербургскому СКА в пяти матчах.
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