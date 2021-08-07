Хартли: надеюсь, что «Авангард» найдёт волшебные комбинации в составе

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу «Авангарда» над «Сочи» на Sochi Hockey Open.

«Доволен тем, как ребята сегодня постарались и поработали. Сейчас я полностью делаю акцент на новых игроках, уделяю им много внимания. Доволен тем, как мы себя показали и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. Наше большинство смотрелось здорово, хоть нам и не удалось забросить шайбу – вратарь Хелльберг раз пять спас «Сочи». Мы хорошо двигали шайбу и отлично перемешались. Доволен игрой в меньшинстве, потому что с прошлого сезона у нас ушло четыре игрока, которые хорошо действовали в этом компоненте, но наши новички очень успешно их заменяют. Также вратарь Дубровский действовал очень уверенно.

У нас сложилось уже общее понимание относительно сочетаний, но всё равно будут перестановки. Впереди восемь контрольных матчей, к тому же три-четыре игрока отправятся в свои сборные для участия в олимпийской квалификации, что повлечёт за собой перестановки. Будем смотреть как ребята будут действовать друг с другом, надеюсь, что это позволит нам найти волшебные комбинации», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.