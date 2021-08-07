Хартли: как только Цегларик привыкнет к нашей системе, мы увидим классного игрока

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением об игре форварда Петера Цегларика.

«Сразу после того, как мы узнали, что Рид Буше не вернётся в команду, мы очень сделали звонков в Северную Америку. Цегларик здорово показал себя в АХЛ, поиграл немного в НХЛ, и первое, что мне говорили о нём все, с кем я говорил, что он настоящий профессионал. Это касается абсолютно всех компонентов, начиная от его питания и заканчивая работой в зале. Я думаю, что как только он привыкнет к нашей системе, мы увидим классного игрока. Он будет полезет нам во всех игровых ситуациях и поможет команде.

Дергачёв находится с командой в Сочи. Мы надеялись, что он сможет сыграть на турнире, потому что он выходил на лёд и катался с нами. Надеялись, что он сыграет завтра, но он сам сказал, что пока он не готов. Если говорить о его партнёрах по звену, то давайте дождёмся того момента, когда он выйдет на лёд», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.