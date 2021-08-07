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Юниорская сборная России выиграла Кубок Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России выиграла Кубок Глинки/Гретцки
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Сегодня, 7 августа, юниорская сборная России в финальном матче на Кубке Глинки/Гретцки встречалась со сборной Словакии и одержала победу со счётом 7:2 (3:0, 2:1, 2:1).

На 13-й минуте Иван Мирошниченко отличился после передачи Ильи Квочко, через минуту и 10 секунд Андрей Малявин увеличил преимущество россиян. На 19-й минуте отличился Семён Синяткин с передачи Ивана Демидова.

На 28-й минуте словаки отыграли одну шайбу благодаря голу Филипа Мешара, на 30-й Иван Мирошниченко оформил дубль, а через минуту Михаил Гуляев забросил пятую шайбу россиян. Ему ассистировали Матвей Мичков и Илья Роговский.

На 41-й минуте словаки снова забили – отличился Адам Жлнка, на 43-й Илья Роговский забил с передачи Руслана Газизова, а на 56-й Матвей Мичков забросил седьмую шайбу сборной России в матче.

Кубок Глинки/Гретцки. Финал
07 августа 2021, суббота. 18:00 МСК
Россия U18
Окончен
7 : 2
Словакия U18
1:0 Мирошниченко (Квочко) – 12:20' (5x5)   2:0 Малявин (Ларькин) – 13:30' (5x5)   3:0 Синяткин (Демидов) – 18:09' (5x5)   3:1 Мешар (Слафковски) – 27:44' (5x5)   4:1 Мирошниченко – 29:09' (5x5)   5:1 Гуляев (Мичков, Роговский) – 30:17' (5x5)   5:2 Жлнка (Сервац) – 40:25' (5x5)   6:2 Роговский (Газизов) – 42:35' (5x5)   7:2 Мичков – 55:48' (5x5)
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