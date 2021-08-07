Юниорская сборная России выиграла Кубок Глинки/Гретцки

Сегодня, 7 августа, юниорская сборная России в финальном матче на Кубке Глинки/Гретцки встречалась со сборной Словакии и одержала победу со счётом 7:2 (3:0, 2:1, 2:1).
На 13-й минуте Иван Мирошниченко отличился после передачи Ильи Квочко, через минуту и 10 секунд Андрей Малявин увеличил преимущество россиян. На 19-й минуте отличился Семён Синяткин с передачи Ивана Демидова.
На 28-й минуте словаки отыграли одну шайбу благодаря голу Филипа Мешара, на 30-й Иван Мирошниченко оформил дубль, а через минуту Михаил Гуляев забросил пятую шайбу россиян. Ему ассистировали Матвей Мичков и Илья Роговский.
На 41-й минуте словаки снова забили – отличился Адам Жлнка, на 43-й Илья Роговский забил с передачи Руслана Газизова, а на 56-й Матвей Мичков забросил седьмую шайбу сборной России в матче.
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