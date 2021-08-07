Назаров: сборная России сметала соперников на Кубке Глинки/Гретцки. Отмечу работу Филатова

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал победу юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки.

«Поздравляю сборную России, нашу хоккейную федерацию, тренерский штаб Владимира Филатова, всех болельщиков с этим успехом. Хочу отметить тренерскую работу. Все сработали как единое целое, абсолютно заслуженная победа наших ребят.



Второй год подряд, не считая вынужденной паузы на пандемию, сборная России выиграла Кубок Глинки/Гретцки. Причём сделала это уверенно, парни буквально сметали соперников. Думаю, что многие ребята заслужили места в клубах КХЛ, чтобы скауты из НХЛ не положили глаз на наших молодых хоккеистов и не утащили их в Северную Америку. Нужно доверять молодёжи, создавать ей необходимые условия на родине.

Какие условия? Знаете, у нас в КХЛ много вице-президентов. Если честно, то я даже сбился со счёта, сколько их всего. Вот всем этим людям и предстоит принимать важные решения, которые будут касаться развития лиги и доверия к талантливым российским ребятам», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.