Назаров: сборная России сметала соперников на Кубке Глинки/Гретцки. Отмечу работу Филатова

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал победу юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки.
«Поздравляю сборную России, нашу хоккейную федерацию, тренерский штаб Владимира Филатова, всех болельщиков с этим успехом. Хочу отметить тренерскую работу. Все сработали как единое целое, абсолютно заслуженная победа наших ребят.
Второй год подряд, не считая вынужденной паузы на пандемию, сборная России выиграла Кубок Глинки/Гретцки. Причём сделала это уверенно, парни буквально сметали соперников. Думаю, что многие ребята заслужили места в клубах КХЛ, чтобы скауты из НХЛ не положили глаз на наших молодых хоккеистов и не утащили их в Северную Америку. Нужно доверять молодёжи, создавать ей необходимые условия на родине.
Какие условия? Знаете, у нас в КХЛ много вице-президентов. Если честно, то я даже сбился со счёта, сколько их всего. Вот всем этим людям и предстоит принимать важные решения, которые будут касаться развития лиги и доверия к талантливым российским ребятам», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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