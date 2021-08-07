Юниорская сборная России установила рекорд результативности на Кубке Глинки/Гретцки

Сегодня, 7 августа, юниорская сборная России в финальном матче на Кубке Глинки/Гретцки обыграла Словакию со счётом 7:2, а всего на турнире россияне забросили 35 шайб за пять встреч – это рекорд турнира. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт Федерации хоккея России.
Напомним, что россияне второй раз подряд стали победителями этого турнира.
На групповом этапе юниорская сборная России обыграла сверстников из «Финляндии» со счётом 5:2, команду Швейцарии (9:2), а также Чехию – 7:3. В полуфинале турнира россияне оказались сильнее шведов (7:5), а в финале обыграли Словакию (7:2).
Напомним, что только в финале россияне сумели забросить сопернику больше одной шайбы в первом периоде.
На прошлом турнире сборная России U18 забросила 18 шайб, а в финале обыграла Канаду.
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