Юниорская сборная России установила рекорд результативности на Кубке Глинки/Гретцки

Сегодня, 7 августа, юниорская сборная России в финальном матче на Кубке Глинки/Гретцки обыграла Словакию со счётом 7:2, а всего на турнире россияне забросили 35 шайб за пять встреч – это рекорд турнира. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт Федерации хоккея России.



Напомним, что россияне второй раз подряд стали победителями этого турнира.



На групповом этапе юниорская сборная России обыграла сверстников из «Финляндии» со счётом 5:2, команду Швейцарии (9:2), а также Чехию – 7:3. В полуфинале турнира россияне оказались сильнее шведов (7:5), а в финале обыграли Словакию (7:2).

Напомним, что только в финале россияне сумели забросить сопернику больше одной шайбы в первом периоде.

На прошлом турнире сборная России U18 забросила 18 шайб, а в финале обыграла Канаду.