О’Делл прокомментировал поражение от «Амура» в контрольном матче

Нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл поделился мнением о контрольном матче с «Амуром» (1:2).

«В целом мы играли хорошо. Да, было много удалений, мы пропустили обе шайбы, играя в меньшинстве, но, несмотря на это, я считаю, что мы прибавляем от игры к игре всей командой. Мы лучше контролировали шайбу, не позволяли соперникам перехватывать её так часто, как в прошлой игре. Если бы больше бросали по воротам, то и забросили бы больше, чем одну шайбу.

Что сказали тренеры после матча? В целом мы сыграли хорошо, но нужно ещё сильнее бороться за шайбу, отправлять ее поглубже в зону соперника и лучше прессинговать в чужой зоне.

Как себя чувствую? С каждым днём всё лучше и лучше, здорово, что сейчас началось время товарищеских матчей и можно поиграть. Я давно этого не делал за последний год после того, как получил травму. Думаю, ближе к старту сезона буду в хорошей форме», – цитирует форварда официальный сайт бело-голубых.