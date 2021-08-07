О’Делл прокомментировал поражение от «Амура» в контрольном матче

Нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл поделился мнением о контрольном матче с «Амуром» (1:2).
«В целом мы играли хорошо. Да, было много удалений, мы пропустили обе шайбы, играя в меньшинстве, но, несмотря на это, я считаю, что мы прибавляем от игры к игре всей командой. Мы лучше контролировали шайбу, не позволяли соперникам перехватывать её так часто, как в прошлой игре. Если бы больше бросали по воротам, то и забросили бы больше, чем одну шайбу.
Что сказали тренеры после матча? В целом мы сыграли хорошо, но нужно ещё сильнее бороться за шайбу, отправлять ее поглубже в зону соперника и лучше прессинговать в чужой зоне.
Как себя чувствую? С каждым днём всё лучше и лучше, здорово, что сейчас началось время товарищеских матчей и можно поиграть. Я давно этого не делал за последний год после того, как получил травму. Думаю, ближе к старту сезона буду в хорошей форме», – цитирует форварда официальный сайт бело-голубых.
- 7 августа 2021
-
23:06
-
22:44
-
22:06
-
21:30
-
21:23
-
20:40
-
20:22
-
20:18
-
20:12
-
20:10
-
20:10
-
19:39
-
18:47
-
18:28
-
17:35
-
16:26
-
16:15
-
15:47
-
15:46
-
15:28
-
15:16
-
14:39
-
14:27
-
13:54
-
13:50
-
12:59
-
12:53
-
11:59
-
11:35
-
10:39
-
10:34
-
09:43
-
09:35
-
09:33
-
09:03