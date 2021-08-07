Артём Фёдоров рассказал об игре в звене с Линдбергом и Игумновым

Нападающий московского «Динамо» Артём Фёдоров поделился мнением о контрольной игре с «Амуром» (1:2).

«Сложно ли два дня подряд играть? Свои трудности есть, но в этом нет ничего страшного. Сейчас все команды под нагрузками, поэтому даже неплохо сыграть второй матч подряд на усталости, чтобы мозги лучше работали. Насколько это хорошо получилось — тренеры потом расскажут.

«Амур» здорово реализовал большинство в первом периоде. В целом, мы старались придерживаться плана на игру, который нам давали тренеры, привыкаем к новой тактике, не все пока получается. Но по моим личным ощущениям, с каждым матчем улучшается взаимопонимание, у нас получается делать то, что от нас хотят, больше доходит до игроков, поэтому качество игры идёт вверх.

Много удалений из-за игр два дня подряд? Да, сказывается, что это летний хоккей, много эмоций, суеты, лишних движений, всё идёт отсюда.

Как играется в звене с Линдбергом и Игумновым? Мне нравится, но за ребят сказать не могу. Мне кажется, что потихоньку взаимопонимание улучшается, моментов становится больше, но пока не удается их реализовать, но главное, что они есть, особенно летом.

Большинство? Сегодня у нас экспериментальный состав был в большинстве, потому что основных ребят не было, но мне нравится в четыре нападающих выходить на розыгрыш «лишнего».

Пока физическое состояние тяжёлое, хорошо поработали на сборах в Нижнем Новгороде, большие нагрузки, думаю, оно улучшится ближе к сентябрю», – цитирует Фёдорова официальный сайт «Динамо».