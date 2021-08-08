Шэн: только в будущем станет видно, правильно я поехал в АХЛ или нет

Нападающий ХК «Сочи» Павел Шэн сравнил КХЛ и АХЛ.

«Хоккей в КХЛ и АХЛ — это совершенно разные стили игры. Там играют очень много североамериканских хоккеистов, которые с детства приучены к этому стилю. В АХЛ больше борьбы и забросов в зону, в России более комбинационный хоккей. Это два разных стиля, которые очень тяжело сравнивать.

Как раз в борьбе я и стал сильнее, потому что там её было очень много. Нет-нет, но всё равно ты добавляешь в таких компонентах, потому что раньше не всегда играл в подобном стиле, а в АХЛ пришлось перестраиваться.

Правильным ли решением оказалась поездка в АХЛ? Неправильно сейчас говорить, верным было решение или нет, потому что оно уже было принято. Только в будущем будет видно, правильно я сделал или нет», — сказал Шэн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.