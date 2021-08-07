«Кержаков пригласил Андрея Василевского, а тот меня». Сергачёв посетил матч 3-го тура РПЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв посетил матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Нижний Новгород».

«Футбол понравился, «Нижний Новгород» поздравляю с победой. Кержаков пригласил Андрея Василевского, а тот меня. У меня родственники живут в Нижнем Новгороде, часто туда езжу, поэтому болел за них. «Спартаку» не повезло, были хорошие моменты, играли нормально, старались забить. Мне не с чем сравнивать, всё понравилось.



В прошлый раз, когда был на матч «Спартак» – ЦСКА было очень весело, файеры жгли, фанаты «Спартак» – молодцы. Я просто болею за футбол. В Нижнекамске тоже ходил на футбол, ребята хорошо выглядели. С Карпиным пообщался, сказал, кого в сборную брать нужно, Зобнина – не нужно, ха-ха. Шучу, конечно, не общался. Я молодой, никого не знаю, это Андрей Василевский может что-то кому-то сказать.



В «Тампе» лучше всех в футбол играет Витя Хедман, он большой фанат, знает всех игроков. Иногда даже задаёт вопросы: какой игрок откуда родом. Кубок в Россию планирую привезти. У вас здесь журналистов больше, чем в «Тампе» после игр, очень приятно. Кубок прилетает с 6 по 8 или 9 сентября в Москву. Потом полетит в Нижнекамск, потом в Уфу. С 6 по 10 будет в России. В Москве поедем на Красную площадь, к Ване Урганту.



Евро не смотрел, последние три драматичных пенальти в финале видел. Мы были на яхте, отмечали победу, связи там не было. Хейт к сборной России по футболу? Хейт будет всегда, как бы ребята не играли. Нужно привыкнуть, мы уже привыкли. Вы говорите, что уровень РПЛ плохой, тогда как они будут обыгрывать Италию или кого-то ещё? Не могу говорить, заслуженный ли хейт, я никогда никого не хейтил. У футбола больше болельщиков, поэтому поражения выглядят массивнее, в хоккее скромненько всё прошло, слава богу. Ребят особо не душили», – передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.