Давыдов: большего жду от динамовской молодёжи. Они стали чемпионами МХЛ

Бывший защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о контрольных матчах динамовцев в межсезонье.

«Первое впечатление бывает обманчивым, но я увидел направление, в котором команда хочет меняться. Видимо, Кудашов хочет следовать велениям времени – играть в более агрессивный и скоростной хоккей. Сезон только начинается, пока много сумбура, удалений, но так в августе и должно быть. Посмотрим за развитием ситуации.

Что понравилось? Вопрос первого звена – один из главных в любой команде, но особенно в нынешнем «Динамо». Вспоминать о Яшкине и Кагарлицком уже не нужно, необходимо смотреть вперёд и наигрывать с Шипачевым новых партнёров, которые понимают его хоккей и способны на нём вырасти.

На мой взгляд, каркас нового звена-лидера уже просматривается. Галиев и Петунин – игровики, живчики, а не тяжеловозы, Шипачёв во многих эпизодах их находит и запускает. Потенциал у тройки есть, в некоторых сменах мы его увидели, что вселяет в меня оптимизм.

Не понравилось? Команда сильно зависит от звена Шипачёва, что увидели в матче с «Амуром», который эта тройка пропускала. Большего жду от молодёжи. Наши ребята стали чемпионами МХЛ, нужно продолжать в том же духе, проявлять спортивную наглость, прессинговать ветеранов. Пока этого не происходит, каких-то открытий нет.



Но впереди у молодых ещё есть время, чтобы звонко заявить о себе. Да и тренерский штаб должен больше доверять молодёжи и жёстче её мотивировать», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.