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Тренер юниорской сборной России подвёл итоги Кубка Глинки/Гретцки

Тренер юниорской сборной России подвёл итоги Кубка Глинки/Гретцки
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Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов подвёл итоги Кубка Глинки/Гретцки.

«Если честно, сейчас больше не эмоций, а усталости. Рады, что хорошо сделали работу. Спасибо ФХР, нам обеспечили все условия. Мы провели серьёзную подготовку в Новогорске, на турнире сыграли пять тяжёлых матчей за шесть дней.

Победа — результат работы всей команды, всего нашего хоккея. Считаю, что неплохо сыграли в обороне на турнире. Не обошлось без ошибок, но их подчищал вратарь Сергей Иванов, отмечу его. Была неплохая реализация игровых моментов.

Много забрасывали? Во многом потому, что голкипер выручает. Но и полевые хорошо помогали вратарю, это правда. В этом годе рождения хорошая конкуренция, это способствует развитию игроков. У нас есть система — и она даёт результат.

Победа добавит уверенности? Всем известна ценность Кубка Глинки/Гретцки, думаю, опыт игры с серьёзными соперниками поможет ребятам гладко войти в молодёжный хоккей.

Дальше уже есть мысли о составе на следующий сбор», – цитирует Филатова официальный сайт ФХР.

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