Мичков: на личной статистике не зацикливаюсь. Золото — самое главное

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков подвёл итоги Кубка Глинки/Гретцки.
«Команда выкладывалась на сто процентов, выиграли турнир, доволен тем, как всё сложилось. Оценить от 1 до 10? На восемь. Всё-таки нам есть над чем работать и нет предела совершенству. Всех с победой. Сегодня радуемся, но дальше надо продолжать улучшать игру.
Выигрывать всегда приятно, сегодня не исключение. Считаю, что мы заслужили это золото. Работали в Новогорске, продолжили здесь. Выкладывались — и вот результат. Сегодня можно перевести дух, завтра отправляемся домой, в клубы.
Не уходил со льда без голов? Честно: не думал об этом. Большое спасибо партнёрам, это благодаря им, вместе работали на команду. Я считаю, что и тройкой, и всем коллективом провели хороший турнир. Хорошо сыграли в атаке, отрабатывали в обороне, старались ловить на себя шайбы. На статистике не зацикливаюсь. Вот наше золото — это самое главное.
Атмосфера? Мы добирались до стадиона два часа из Чехии. Это было дополнительной мотивацией. Словаки здорово болели за своих, но нас это тоже по-хорошему заводило. У нас замечательный вратарь Серёжа Иванов, он нас подтащил, а мы забили свои голы. Играть с болельщиками очень приятно — ведь мы играем ради зрителей.
Словаки молодцы? Они сыграли в финале — конечно, молодцы. Смотрел пару их игр — дисциплинированная команда, быстрая и техничная. Им нужна была победа, но и нам тоже. Удача любит сильных. Словакии спасибо за игру», – цитирует Мичкова официальный сайт ФХР.
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