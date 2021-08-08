«Аризона» запустит хоккейную программу для ЛГБТ-сообщества
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«Аризона Койотс» запустит хоккейную программу, разработанную для обеспечения безопасной и инклюзивной среды для ЛГБТ+ сообщества, сообщает официальный сайт «Аризоны».
Программа тренировок будет состоять из 10 занятий в ледовом центре. Тренеры научат участников кататься на коньках, обращаться с клюшкой, а также броскам и игре. Занятия будет проводить местный тренер Брэд Перри, имеющий более 30 лет опыта.
Для участников программы разработали специальную форму. Также они получат по два билеты на матч «Койотс» и дополнительные эксклюзивные возможности.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Аризона» набрала 54 очка в 56 матчах, заняла пятое место в таблице Западного дивизиона и не вышла в плей-офф.
Новость по темеИсточник: Фил Кессел запросил обмен из «Аризоны»
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