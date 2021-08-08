Соколов: меня сравнивали с Овечкиным? Мне всегда нравился Ковальчук

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Соколов рассказал о том, что его кумиром был Илья Ковальчук.

«Я даже не задумывался чувствах, когда Ковальчук перешёл в «Авангард». А так, да. Я за Ильёй следил с самого детства. Смотрел за ним, когда он выступал в НХЛ. Мне, на самом деле, Ковальчук всегда нравился больше Овечкина.

Меня сравнивали с Овечкиным? Ну не знаю. Мне нравился Ковальчук, потому что он больше ориентировался на технику, а Овечкин много бегает и бьёт. Нет ли сожаления, что разминулся с ним в «Авангарде»? Ещё не все потеряно. Ковальчук же еще ни с кем контракт не подписал.

Бросок? Не то чтобы ориентировался на Ковальчука. Просто с детства отец заставлял много бросать. У нас был коттедж, он заливал лёд во дворе, ставил ворота. Я там буквально жил. Я думаю, даже в квартире отец что-нибудь бы придумал. Просто в своём доме всё было немного проще», – цитирует Соколова Sport24.