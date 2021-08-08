«Трактор» стал победителем предсезонного турнира Sochi Hockey Open
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Челябинский «Трактор» стал победителем предсезонного турнира Sochi Hockey Open, в котором помимо челябинцев принимали участие «Автомобилист», «Сочи», СКА, олимпийская сборная России, «Авангард».
По итогам турнира «Трактор» и «Автомобилист» одержали по три победы и набрали по семь очков, однако чулябинцы одержали больше побед в основное время.
По ходу турнира «Трактор» обыграл «Авангард» (6:3), олимпийскую сборную России (4:0) и СКА (1:0), но уступил «Автомобилисту» (3:4, ОТ).
«Автомобилист», одержал три победы в первых трёх матчах: выиграл у «Сочи» (3:2, ОТ), обыграл петербургский СКА (4:3 Б), победил «Трактор» (4:3 ОТ). Но уступил в заключительной встрече олимпийской сборной России (1:2, ОТ).
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