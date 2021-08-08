Браташ: Хуснутдинов оправдывает роль лидера молодёжки, не зря его назначили капитаном

Тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал игру форварда Марата Хуснутдинова во встрече на турнире Sochi Hockey Open с «Автомобилистом» (2:1 ОТ), а также рассказал об отношении к соревнованию.



«Хуснутдинов показал свои лидерские качества, которые от него и ждали. Не зря Игорь Ларионов назначил его капитаном команды, он оправдывает роль лидера. Надеемся, он и дальше будет с ней успешно справляться.



Я с олимпийской сборной участвовал в этом турнире с самого его образования. Это мой любимый турнир, потому что всё всегда организовано на высочайшем уровне. Организаторы всегда делают всё, чтобы участникам было комфортно, начиная с расписания тренировок. Поэтому и сбор перед турниром мы проводим не в Новогорске, а в Сочи, здесь создают все условия», — приводит слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.