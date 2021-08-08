Браташ: Хуснутдинов оправдывает роль лидера молодёжки, не зря его назначили капитаном

Тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал игру форварда Марата Хуснутдинова во встрече на турнире Sochi Hockey Open с «Автомобилистом» (2:1 ОТ), а также рассказал об отношении к соревнованию.
«Хуснутдинов показал свои лидерские качества, которые от него и ждали. Не зря Игорь Ларионов назначил его капитаном команды, он оправдывает роль лидера. Надеемся, он и дальше будет с ней успешно справляться.
Я с олимпийской сборной участвовал в этом турнире с самого его образования. Это мой любимый турнир, потому что всё всегда организовано на высочайшем уровне. Организаторы всегда делают всё, чтобы участникам было комфортно, начиная с расписания тренировок. Поэтому и сбор перед турниром мы проводим не в Новогорске, а в Сочи, здесь создают все условия», — приводит слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 августа 2021
-
17:25
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:09
-
15:50
-
15:46
-
15:18
-
14:12
-
13:18
-
12:46
-
12:26
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:29
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 7 августа 2021
-
23:06
-
22:44
-
22:06
-
21:30
-
21:23
-
20:40
-
20:22
-
20:18
-
20:12
-
20:10
-
20:10
-
19:39
-
18:47
-
18:28