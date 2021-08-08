Буре: наша молодёжь развивается дома, в лучших условиях, по программе «Красная машина»

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре прокомментировал победу юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки.
«Очень красивая победа наших юниоров на Кубке Глинки/ Гретцки. Это престижный турнир, который не зря называют неофициальным чемпионатом мира. Он не покорялся нам с 1995 по 2019 год, а теперь мы побеждаем второй год подряд, но дело не только в победе, а в самой игре нашей сборной — это был красивый атакующий хоккей, где мы были практически на голову сильнее всех соперников. Даже в тяжело складывающемся матче со шведами наши парни сумели прибавить и превзойти соперника как по физике, так и в мастерстве.
У нас растёт талантливое поколение, но это поколение, которое мы воспитали и продолжаем воспитывать сами. Они растут и развиваются у нас дома, в лучших условиях, по нашей программе подготовки «Красная машина». У нас есть для этого прекрасные академии в Санкт-Петербурге, Омске, Москве, Ярославле, Казани и, конечно, в образовательном центре «Сириус» в Сочи, где прошли подготовку все игроки этой сборной. Уверен, это не последняя наша победа, готовимся к другим важным турнирам», — цитирует Буре ТАСС.
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