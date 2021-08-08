Р. Ротенберг: все игроки юниорской сборной играют в России, хоккей у нас развивается

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал выступление юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки.



«За последние пять лет мы четыре раза попадали в медали на Кубке Глинки/Гретцки — в нашем активе два золота и две бронзы, кроме того, впервые в истории турнира сборная России выигрывает его два раза подряд. Наши игроки показывают стабильно высокие результаты на юниорском уровне — два последних чемпионата мира становились вице-чемпионами, из состава этой команды 14 человек стали чемпионами юношеских Олимпийских игр — 2020 в Лозанне, а 35 голов, которые удалось забросить нашим хоккеистам, это рекорд результативности за всю историю турнира. Также все игроки, которые были в составе сборной, тренировались в центре «Сириус», где работали по программе «Красная машина». Все хоккеисты юниорской сборной играют в России, что говорит о том, что хоккей в России развивается.



В нынешней сборной собраны представители восьми клубов, и ФХР хотела бы поблагодарить их за подготовку хоккеистов. Кроме того, мы бы хотели поблагодарить тренерский штаб, весь персонал команды, болельщиков, поздравить родителей и самих игроков. Шесть игроков из этой команды в мае стали серебряными призёрами юниорского чемпионата мира, играя против сверстников на год старше, а на этом турнире было четверо игроков 2005 года рождения — на год младше возраста турнира, но они показали, что могут играть на этом уровне и брать на себя игру в нужные моменты.



Лидеров команды — Мичкова, который забил 8 голов, сделал 5 передач за турнир и установил рекорд по очкам, Мирошниченко, Иванова, возможно, привлечём к сборам и турнирам с молодёжной сборной. Например, к турниру четырёх наций, который пройдёт в конце месяца», — рассказал Ротенберг ТАСС.