Тринеев: Ларионов говорит: «Ребята, творите, вы все мастеровитые игроки»

Нападающий молодёжной сборной России и московского «Динамо» Богдан Тринеев рассказал о системе игры, которую Игорь Ларионов ставит в национальной команде.
«Разумеется, Игорь Ларионов даёт нам очень многое, потому что он мастер своего дела. В сборной у нас развязаны руки. Но это не означает, что ты можешь делать на льду всё, что тебе захочется. Просто многие вещи запрещены в клубах, и если ты что-то совершишь, то тебя отругают и посадят на лавку. А тут Игорь Николаевич говорит: «Ребята, творите. Вы все мастеровитые игроки, выходите и делайте своё дело». Приятно, что можно попробовать что-то своё уже не на уровне МХЛ, а в играх с мужиками из КХЛ. Можно что-то придумать, кого-то обыграть, и за это не посадят на лавку. Вот это очень приятно.
Что он запрещает? Всё лежит в области тактики: где-то нужно правильно располагаться на льду, чуть не там встал или не там подъехал – всё, проиграл позицию, проиграл эпизод. Вот такие моменты присутствуют», — сказал Тринеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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