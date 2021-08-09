Тринеев — о закрытии фарма «Динамо»: расстроился и за себя, и за пацанов из молодёжки

Нападающий молодёжной сборной России и московского «Динамо» Богдан Тринеев прокомментировал закрытие фарм-клуба бело-голубых в Красногорске.



«Поможет ли уже полученный опыт игры в КХЛ в нынешнем сезоне? Думаю, что дело здесь не в тех трёх матчах, а в том, что были ещё и сборы. Это поможет даже больше, потому что теперь я понимаю, что надо делать. Те три игры-то… Особо и не получилось поиграть. И сказать, что вот теперь у меня есть какая-то уверенность, я не могу. А вот сборы помогли понять, что от меня требуется.



Закрыли фарм в Красногорске? Я расстроился. И за себя, и за пацанов из молодёжки, с которыми мы играли в прошлом году. Кому-то придётся уходить в другие клубы, и это, конечно, печально. Могла быть своя вышка под боком, где можно было спокойно дать всем поиграть. А получается так, что теперь придётся ездить в Питер», — сказал Тринеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.