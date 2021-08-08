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«Авангард» с минимальным счётом обыграл СКА в рамках турнира Sochi Hockey Open

«Авангард» с минимальным счётом обыграл СКА в рамках турнира Sochi Hockey Open
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Омский «Авангард» одержал победу над петербургским СКА на турнире Sochi Hockey Open со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Встреча проходила в Сочи на стадионе «Шайба».

Единственную шайбу во встрече на 49-й минуте забросил форвард Дмитрий Шевченко с передачи Наиля Якупова.

После четырёх сыгранных матчей «Авангард» набрал 6 очков и занимает третье место в таблице. СКА имеет в своём активе 3 балла, расположившись на четвёртой строчке.

Напомним, победителем турнира стал «Трактор». Челябинский клуб и «Автомобилист» одержали по три победы и набрали по семь очков, однако «Трактор» одержал больше побед в основное время.

Турнирная таблица Sochi Hockey Open

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.

Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
08 августа 2021, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Шевченко (Якупов) – 48:47' (5x5)
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