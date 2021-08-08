Нападающий «Трактора» Абрамов признан самым ценным игроком Sochi Hockey Open

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Абрамов признан самым ценным игроком турнира Sochi Hockey Open.
23-летний форвард сыграл во всех четырёх играх, сумев набрать в них 6 (2+4) результативных баллов.
Лучшим голкипером турнира был признан вратарь СКА Александр Самонов, за четыре игры пропустивший одну шайбу. Лучшим защитником выбран Игорь Ожиганов (СКА), за два матча набравший 3 (2+1) очка, а лучшим нападающим — Никита Тертышный из «Трактора», набравший 6 (3+3) результативных баллов за 4 встречи.
Напомним, победителем Sochi Hockey Open стал «Трактор». «Автомобилист» также набрал 7 очков, но челябинский клуб опередил его за счёт количества побед в основное время.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.
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