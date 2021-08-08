Хартли – о победе над СКА: большинство «Авангарда» было невероятным, хоть и без голов

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи со СКА на турнире Sochi Hockey Open (1:0).
«Ещё одна уверенная игра от нашей команды. Сегодня мы завершили турнир, и здорово, что одержали на нём две сухие победы. Думаю, что моя сегодняшняя речь будет очень похожа на ту, что я произносил вчера. Хочу ещё раз отметить наше большинство. Оно было невероятным, хоть и без голов. В меньшинстве мы продолжаем перестраиваться, потому что четыре человека, которые закрывали этот компонент в прошлом году, сейчас покинули команду.
Хочу отметить действия голкипера Грубеца, он сыграл отлично. Считаю, что мы здорово отыграли 60 минут, и это была наша лучшая игра на турнире. Уже видно, что новички влились в коллектив и всё лучше понимают нашу систему», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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