Овечкин присутствует на матче «Динамо» — ЦСКА
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин присутствует на матче 3-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА.
Овечкин пришёл на игру вместе со своей женой Анастасией Шубской.
Фото: эфир телеканала «Матч ТВ».
35-летний форвард является воспитанником хоккейного «Динамо», он выступал за бело-голубых с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.
Напомним, ранее Овечкин подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на 5 лет, зарплата составит $ 47,5 млн. Кэпхит — $ 9,5 млн в год.
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.
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