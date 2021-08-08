Кожевников: готовим новое поколение, при правильной работе у нас неплохо получается

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги выступления юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки.



«Завершившийся Мемориал Глинки — очень престижный турнир, и победы два года подряд на нем российской сборной означают, что у нас отличная программа подготовки. «Красная машина» уже начала давать свои плоды – у нас очень много талантливых и, главное, мастеровитых ребят, чей уровень постоянно растет, благодаря грамотной работе тренеров сборной и клубов. Ребята проявили мастерство, характер и показали, что никогда нельзя опускать руки – нужно бороться при любой ситуации, при любом счете и при любом судействе. Было опасение в финале, что нас «посадят на свисток», ведь играли против хозяев. Но уровень нашей команды оказался настолько выше, что фактор судейства не оказался решающим.



Мы готовим новое поколение для будущих побед и видим, что при правильной работе у нас очень неплохо получается. Раньше мы мечтали выигрывать такие турниры, как Глинку, а теперь запросто побеждаем два года подряд. В этой ситуации просто поражают высказывания некоторых людей, которые живут за границей и не знают положения дел в нашем хоккее, уровня работы, они лишь сидят за океаном и всех критикуют, вместо того, чтобы работать на благо развития нашего хоккея. А ведь многие люди ведутся на это, слушают их», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Заварзиным.