Экс-голкипер «Ак Барса» и клубов НХЛ Нильссон объявил о завершении карьеры

Голкипер Андерс Нильссон объявил о завершении карьеры.
«Я хочу объявить о своём уходе из профессионального хоккея. Из-за последствий сотрясения мозга и проблем с шеей я не могу продолжать карьеру. Конечно, я не хотел так завершать свою карьеру. Но я смог осуществить свою детскую мечту – сыграть в НХЛ и представлять Швецию на мировой арене.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути и поддерживал меня во время взлётов и падений. Также большое спасибо «Айлендерс», «Эдмонтону», «Сент-Луису», «Баффало», «Ванкуверу» и «Оттаве», которые дали мне возможность надеть свои свитеры, а также казанскому «Ак Барсу». Я всегда буду помнить об игре за эти команды.
Особое спасибо «Лулео», команде из моего родного города», – сообщил Нильссон в "Инстаграме".
Последним клубом игрока в НХЛ была «Тампа-Бэй Лайтнинг», но он не провёл ни одного матча за клуб. В КХЛ за «Ак Барс» он сыграл 58 игр, в которых он одержал 33 победы.
- 8 августа 2021
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