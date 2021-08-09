Романов: две игры в финале — там просто убивали. С «Вегасом» помягче была игра

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов рассказал, что во время плей-офф НХЛ больше травмированных игроков.
«Я всего четыре игры сыграл в плей-офф, ха-ха. Но вот по тому, сколько сыграл, могу сказать: две игры в финале – там да, просто убивали. С «Вегасом» помягче была игра. Сыграл одну с «Виннипегом» – ещё помягче, чем с «Вегасом».
Но ребята у нас очень многие с травмами играли. Воины, просто герои – на столе у докторов много народу лежало, каждый был как-то травмирован.
Хит в матче с «Вегасом»? Очень классно встретили одноклубники. Если ты что-то делаешь – хит, гол, передачу – всё это очень круто приветствуется, никогда не остаётся без внимания. Всегда похвалят, подбодрят. В ЦСКА тоже такое было, просто в «Монреале» я как-то более ярко это ощутил. Такие моменты, когда все бьют по бортику, подбадривают – невероятные эмоции», – цитирует Романова Sports.ru.
- 9 августа 2021
-
12:23
-
10:17
-
09:00
-
08:58
-
08:30
-
08:00
- 8 августа 2021
-
23:39
-
23:16
-
22:40
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:10
-
21:50
-
20:53
-
20:15
-
20:06
-
20:02
-
19:48
-
18:41
-
18:14
-
17:37
-
17:25
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:09
-
15:50
-
15:46
-
15:18
-
14:12
-
13:18
-
12:46
-
12:26
-
10:15