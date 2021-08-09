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Нильссон: спасибо за всё. Было очень приятно играть за «Ак Барс»

Нильссон: спасибо за всё. Было очень приятно играть за «Ак Барс»
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Голкипер Андерс Нильссон, который недавно объявил о завершении карьеры, поблагодарил «Ак Барс» за время, проведённое в клубе.

«Спасибо тебе за всё. Было очень приятно играть за казанский «Ак Барс» и всех его болельщиков! Удачи в наступающем сезоне», – написал Нильссон в комментариях под фотографией в аккаунте «Ак Барса» в «Инстаграме».

Последним клубом игрока в НХЛ была «Тампа-Бэй Лайтнинг», но он не провёл ни одного матча за клуб. В КХЛ за «Ак Барс» голкипер выступал в сезоне-2014/2015 и сыграл 58 игр, в которых одержал 33 победы.

Помимо «Тампы» и «Ак Барса», шведский голкипер играл за «Нью-Йорк Айлендерс», «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз», «Баффало Сэйбрз», «Ванкувер Кэнакс» и «Оттаву Сенаторз».

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