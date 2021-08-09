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«Спартак» в контрольном матче крупно обыграл «Адмирал»

«Спартак» в контрольном матче крупно обыграл «Адмирал»
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Сегодня, 9 августа, на «ЦСКА-Арене» в Москве «Спартак» принимал «Адмирал» в контрольном матче и одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

На 17-й минуте красно-белые открыли счёт благодаря голу Глеба Шашкова с передачи Ильи Баранова и Акима Тришина, а на 25-й преимущество спартаковцев увеличил Максим Цыплаков, которому ассистировали Вячеслав Солодухин и Дмитрий Вишневский. На 60-й минуте третью шайбу забросил Дмитрий Кугрышев с передачи Александра Хохлачёва.

В первом матче Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 встретятся «Авангард» и ЦСКА 1 сентября. «Спартак» же сыграет дома с «Адмиралом» 2 сентября.

По итогам прошлого сезона красно-белые заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили московскому ЦСКА. «Адмирал» пропускал предыдущий сезон.

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Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 августа 2021, понедельник. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Шашков (Баранов, Тришин) – 16:00' (5x5)   2:0 Цыплаков (Квартальнов, Солодухин) – 24:03' (5x5)   3:0 Кугрышев (Хохлачёв) – 59:27' (5x3)
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